Раиси заявил Байдену, что Иран освободили 43 года назад

Президент Ирана заявил, что страна полна решимости бороться за свою свободу

ТЕГЕРАН, 4 ноября. /ТАСС/. Иранский президент Эбрахим Раиси в ответ на недавнее обещание американского лидера Джо Байдена "освободить Иран" заявил, что его страна получила свободу 43 года назад благодаря Исламской революции. С такими словами он выступил в пятницу на митинге по случаю 43-й годовщины захвата посольства США в Тегеране.

"Президент США должен знать, что Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости бороться за свою свободу", - приводит слова Раиси агентство Tasnim.

В четверг Джо Байден заявил, что США в скором времени "освободят Иран". Байден выступал в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии и рассказывал о ситуации с доступом к здравоохранению для американских ветеранов, однако отвлекся и неожиданно обратился к иранской проблематике, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших в зале затронуть вопрос о ситуации в исламской республике. "Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя", - сказал Байден, не приведя каких-либо подробностей.

Иранские студенты заняли посольство США в Тегеране 4 ноября 1979 года, взяв в заложники 66 дипломатов. Попытка силового освобождения сотрудников посольства провалилась, они покинули Тегеран лишь в 1981 году после серии переговоров между Ираном и США при посредничестве Великобритании и Алжира. Захват посольства произошел после Исламской революции и свержения режима шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.