Главы МИД G7 обвинили Иран в передаче БПЛА государствам и негосударственным акторам

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) обвинили Иран в передаче беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) государствам и негосударственным акторам. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере на западе ФРГ.

"Мы решительно осуждаем продолжающуюся дестабилизирующую деятельность Ирана на Ближнем Востоке и вокруг него. К ней относится деятельность Ирана с баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотными летательными аппаратами, то есть дронами, и передача такого передового оружия государствам и негосударственным акторам", - сообщается в заявлении.