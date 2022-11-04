Бербок распорядилась убрать из ратуши Мюнстера христианский крест в связи со встречей G7

Действия главы МИД ФРГ вызвали резкую критику среди оппозиционного блока ХДС/ХСС

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Городские власти Мюнстера (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ по просьбе министра иностранных дел Германии Анналены Бербок были вынуждены убрать из исторической ратуши один из ее символов - крест с распятием Христа, который находился там на протяжении 482 лет. Об этом в пятницу газете Die Welt сообщил представитель местной администрации.

Таким образом, переговоры глав МИД стран Группы семи (G7) в Зале мира в исторической ратуше Мюнстера проходили не под знаком христианского символа. Это помещение является местом исключительной исторической важности для христианской Европы и церквей. В 1648 году в Зале мира был подписан Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне. В соответствии с ним, в частности, Нидерланды стали независимым государством.

В настоящее время перед крестом с распятием до сих пор приносят присягу новые члены совета в Мюнстере. Теперь перед встречей глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" он был снят со своего места и вынесен из зала. Это не первый случай, когда политики из германской партии "Союз-90/"Зеленые" стремятся скрыть христианскую символику от общественности. Несколько дней назад государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот ("зеленые") предложила убрать библейские надписи из Берлинского городского дворца, расположенного в центре германской столицы, и заменить их другими текстами.

Подобные действия главы МИД ФРГ вызвали резкую критику среди оппозиционного блока ХДС/ХСС. "Нынешнее федеральное правительство забыло традиции и историю. Любой, кто подобно министру иностранных дел убирает символы христианской веры из зала заседаний, в том числе многовековый крест совета в ратуше Мюнстера, не космополит, а упрямец", - сказал Die Welt представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай. "Только те, кто придерживаются своих собственных традиций и общественного уклада, могут открыто и уверенно подходить к другим", - добавил он. "Христианский образ человека является общей основой либеральной и конституционной демократии стран "Большой семерки", - заключил Фрай.

В четверг в Мюнстере открылась двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) под председательством Германии. Помимо государств "Большой семерки", в пятницу в ней принимают участие представители африканских стран и Африканского союза.