В МИД КНДР призвали США прекратить провокации и пообещали "сверхмощные контрмеры"

Как отмечается, Пхеньян предупредил США, призвав прекратить совместные с Южной Кореей военно-воздушные учения Vigilant Storm, однако Вашингтон ответил "форсированием агрессивных учений под предлогом сдерживания"

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. КНДР призывает США прекратить провокации и предупреждает о готовности принять "сверхмощные контрмеры" в ответ на попытки нарушить ее суверенитет и интересы в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном в пятницу государственным агентством ЦТАК.

Как отмечается, Пхеньян предупредил США, призвав прекратить совместные с Южной Кореей военно-воздушные учения Vigilant Storm, однако Вашингтон ответил "форсированием агрессивных учений под предлогом сдерживания". "МИД КНДР расценивает безответственные и безрассудные действия США как серьезное нарушение [интересов в области] безопасности суверенного государства", - отмечается в документе, где подчеркивается, что военные учения КНДР были проведены в ответ на эти шаги Вашингтона и Сеула.

"За затяжной провокацией следуют затяжные контрмеры. Еще раз ясно заявляем, что КНДР ни в коем случае не обойдет молчанием любые попытки враждебных сил, намеревающихся нарушить суверенитет и интересы страны в области безопасности, и ответит сверхмощными контрмерами до конца", - подчеркивается в заявлении.

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября.

КНДР в ответ назвала это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку". В пятницу южнокорейским военным пришлось поднимать в небо авиацию после обнаружения в небе около 180 самолетов КНДР.