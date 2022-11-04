Экс-премьер Пакистана сообщил, что получил четыре огнестрельных ранения при покушении

Имран Хан также рассказал, что он получил перелом кости правой ноги и что поблизости от артерии остались осколки от пули

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан, на которого в четверг было совершено покушение, рассказал, что получил четыре пулевых ранения, однако намерен продолжить свою политическую кампанию, как только поправится. Об этом он сообщил в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News.

Как рассказал Хан, "он был ранен в право бедро двумя пулями" и "в левое бедро двумя пулями", добавив, что его "левая берцовая кость была сломана". Политик также рассказал, что он получил перелом кости правой ноги и что поблизости от артерии остались осколки от пули.

Нападение на Имрана Хана было совершено в городе Вазирабаде округа Гуджранвала. Бывший премьер Пакистана возглавлял организованный ДЗС "Долгий марш за реальную независимость", который начался 28 октября из административного центра провинции Пенджаб - города Лахор. Нападавший молодой человек несколько раз выстрелил из пистолета снизу в Хана, когда политик стоял на крыше грузовика. В результате нападения один человек погиб, еще 13 получили ранения. Жизнь политика вне опасности. Среди раненых также сенатор Фейсал Джавед и лидер пенджабского отделения ДЗС Ахмед Чатта. По данным газеты Dawn, погибшего звали Муаззам Наваз, информация о его личности не приводится.

Хан покинул пост главы пакистанского правительства в апреле этого года, когда нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия и избрала новым премьер-министром председателя Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. С мая партия Хана ведет кампанию по возвращению к власти в стране.

Экс-премьер заверил, что покушение не изменит его политических планов, выразив уверенность, что он сможет дать ответ насилию "через выборы". "Как только я восстановлюсь, я снова выйду на улицы", - пообещал Хан.