4 ноября, 19:01
Военная операция на Украине

МИД Британии заявил о готовности Лондона поддерживать Киев столько, сколько потребуется

По словам главы ведомства, "политически нестабильная ситуация", с которой Великобритания столкнулась в последние месяцы, не повлияет на курс Лондона в том, что касается "по-настоящему важных вещей"

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Великобритания готова оказывать помощь Украине настолько долго, насколько это будет необходимо. Об этом сообщил в пятницу агентству  Agence France-Presse глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Могу с полной уверенностью заверить народ Украины в том, что наш премьер-министр [Риши Сунак] полон решимости по-прежнему поддерживать Украину и украинцев", - сказал он.

Клеверли подчеркнул, что Лондон будет помогать Киеву "столько, сколько потребуется" для "победного завершения конфликта" с Россией. По его словам, "политически нестабильная ситуация", с которой Великобритания столкнулась в последние месяцы, сменив двух премьер-министров подряд, не повлияет на курс Лондона в том, что касается "по-настоящему важных вещей". Как отметил Креверли, оказание поддержки Киеву в правительстве считают одним из ключевых направлений политики королевства. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация