МИД Британии заявил о готовности Лондона поддерживать Киев столько, сколько потребуется

По словам главы ведомства, "политически нестабильная ситуация", с которой Великобритания столкнулась в последние месяцы, не повлияет на курс Лондона в том, что касается "по-настоящему важных вещей"

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Великобритания готова оказывать помощь Украине настолько долго, насколько это будет необходимо. Об этом сообщил в пятницу агентству Agence France-Presse глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Могу с полной уверенностью заверить народ Украины в том, что наш премьер-министр [Риши Сунак] полон решимости по-прежнему поддерживать Украину и украинцев", - сказал он.

Клеверли подчеркнул, что Лондон будет помогать Киеву "столько, сколько потребуется" для "победного завершения конфликта" с Россией. По его словам, "политически нестабильная ситуация", с которой Великобритания столкнулась в последние месяцы, сменив двух премьер-министров подряд, не повлияет на курс Лондона в том, что касается "по-настоящему важных вещей". Как отметил Креверли, оказание поддержки Киеву в правительстве считают одним из ключевых направлений политики королевства.