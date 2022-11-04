Фракция "Альтернативы для Германии" призвала отменить санкции против России

Глава фракции Тино Хрупалла подчеркнул, что нужно усилить дипломатические усилия, чтобы быть в состоянии "снова получать по выгодным ценам газ из России"

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Фракция правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге снова призвала отменить санкции против России, отремонтировать "Северные потоки" и запустить по ним газ. Об этом, как сообщило в пятницу агентство DPA, говорится в программном документе, представленном для рассмотрения участникам трехдневного заседания в Оберхофе (федеральная земля Тюрингия).

В тексте фракция во главе с Тино Хрупаллой и Алис Вайдель еще раз подчеркнула требования отменить санкции против России и запустить трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Санкции наносят вред нам самим", - приводит DPA слова Хрупаллы. Он отметил, что нужно усилить дипломатические усилия, чтобы быть в состоянии "снова получать по выгодным ценам газ из России по газопроводам "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые, естественно, нужно отремонтировать".

"Впереди нас ждет катастрофический экономический и социальный кризис, который по большей степени связан с созданными внутри страны искусственными причинами", - говорится в документе АдГ. Ранее партия неоднократно высказывалась против санкций в отношении России и призывала активизировать сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.