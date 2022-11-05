Премьер Италии считает соблюдение международных обязательств условием для солидарности

Джорджа Мелони отметила, что ее страна четко придерживается линии поддержки Украины, в том числе в общеевропейском и западном контексте

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила, что Рим будет соблюдать взятые на себя международные обязательства, в том числе по Украине, чтобы не подорвать доверие и получить в ответ солидарность и внимание.

"Что касается новых поставок оружия Украине, мы работаем над тем, чтобы соблюсти все взятые на себя международные обязательства. Не думаю, что это создаст проблемы для правящей коалиции, потому что вне зависимости от тона некоторых заявлений правый центр всегда голосовал в согласии. Потому что Италия четко придерживается линии поддержки Украины, в том числе в общеевропейском и западном контексте. Я думаю, что сохранение доверия и авторитета страны перед лицом своих обязательств - это еще и условие для того, чтобы просить о солидарности и внимании к своим проблемам", - сказала Мелони вечером 4 ноября на пресс-конференции.

Ранее в Минобороны заверили, что Италия осуществляет в штатном порядке поставки в рамках пятого пакета военной помощи Украине. Местные СМИ писали, что к середине месяца будет принят шестой пакет, в который могут войти элементы систем ПВО. Некоторые представители входящих в правящую коалицию партий "Лига" и "Вперед, Италия" выражают сомнения по поводу необходимости снабжения Киева оружием. Против выступает оппозиционное Движение "5 звезд". Однако всегда поддерживали вооружение Киева представители другой оппозиционной партии - Демократической.