Президент Туркмении дал высокую оценку итогам визита делегации парламента в Россию

Сердар Бердымухамедов отметил значение достигнутых договоренностей и решений

АШХАБАД, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов высоко оценил итоги визита парламентской делегации в РФ. Об этом сообщила в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Туркменская делегация во главе с председателем верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовым 1-3 ноября посетила Россию. В рамках визита спикер парламента встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, выступил на заседании Совета Федерации, а участники делегации провели ряд встреч.

"Высоко оценив итоги предпринятого визита делегации Милли генгеша (парламент - прим. ТАСС) во главе с <…> Гурбангулы Бердымухамедовым в РФ, глава государства отметил значение достигнутых договоренностей и решений, и прежде всего подписанного соглашения о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Халк маслахаты (верхняя палата парламента - прим. ТАСС) Туркменистана", - пишет газета.

Отмечается, что соглашение открывает перспективы для плодотворных контактов между парламентами двух стран, а также будет содействовать расширению стратегического туркмено-российского партнерства, вышедшего в последние годы на качественно новый уровень.