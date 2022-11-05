5 ноября, 07:18
Военная операция на Украине

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти призвали жителей пройти в укрытия

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена утром в субботу на всей территории Украины, включая Киевскую область. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По его информации, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.

Киевская городская администрация объявила в субботу утром о воздушной тревоге в городе.

"В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении Telegram-канала горадминистрации. Власти призвали жителей пройти в укрытия. 

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УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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