"Зеленые" ФРГ призвали использовать замороженные активы России для восстановления Украины

По мнению сопредседателя партии "Союз-90/"Зеленые" Рикарды Ланг, конфликт на Украине будет длиться долго

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель германской партии "Союз-90/"Зеленые" Рикарда Ланг считает необходимым использовать замороженные активы российских бизнесменов для финансирования восстановления Украины. С таким утверждением она выступила в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

Ланг отметила, что восстановление Украины должно начаться "сейчас". "Дело не только в поставках оружия, которые мы продолжаем поддерживать. Нам также необходимо обеспечить страну генераторами и водоочистными сооружениями", - заявила сопредседатель "зеленых". "Гуманитарная помощь и восстановление теперь должны быть ускорены в массовом порядке. Если можно, еще и на российские деньги", - сказала она.

При этом Ланг подчеркнула, что "только в Германии заморожено более нескольких миллиардов евро российских активов, например, российских бизнесменов". "По всей Европе эта сумма значительно выше. Я считаю, что данные средства должны быть использованы для восстановления Украины", - резюмировала она. В то же время политик признала, что это непросто с юридической точки зрения. "Здесь нужно искать пути", - подытожила Ланг.

Конфликт на Украине, по ее мнению, будет длиться долго. "И мы тоже почувствуем его последствия", - заключила сопредседатель "зеленых".

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель предложил странам ЕС рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов, чтобы направить эти средства на восстановление Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 25 октября на пресс-конференции в Берлине, указала, что цель Евросоюза - не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу, поэтому ЕС предстоит еще много работы. В свою очередь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Запад после начала спецоперации на Украине ввел санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любыми юридическими лицами, организациями или органами, действующими от имени или по поручению ЦБ.