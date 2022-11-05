Джордан Барделла стал официальным преемником Ле Пен во главе "Нацобъединения"

Единственным его конкурентом в ходе внутрипартийных выборов был мэр Перпиньяна Луи Альо

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Депутат Европарламента Джордан Барделла избран председателем партии "Национальное объединение", которую до начала президентской кампании 2022 года возглавляла Марин Ле Пен. Результаты внутрипартийного голосования Ле Пен огласила на съезде "Нацобъединения", который транслировался на видеохостинге YouTube в субботу.

Официально голосование завершилось в пятницу вечером. Единственным конкурентом Барделла в ходе этих выборов был 53-летний мэр Перпиньяна - партийного форпоста на юге Франции - Луи Альо. Он набрал лишь 15,16% голосов от общего числа проголосовавших. Всего в выборах участвовали 36,6 тыс. человек.

К нынешним выборам Барделла подошел уже в роли временно исполняющего обязанности главы партии. Соответствующие обязанности на него возложила в июле 2021 года бывшая председатель "Нацобъединения" Марин Ле Пен, которая объяснила это решение желанием сосредоточиться на кампании перед президентскими выборами 2022 года, а также желанием дать шанс молодому поколению политиков. Уступив во втором туре Эмманюэлю Макрону (58,55% - Макрон, 41,45% - Ле Пен), она сообщила, что не будет переизбираться на пост председателя партии и возглавила фракцию "Нацобъединения" в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, подчеркнув, что продолжает активное участие в политической жизни страны.

Барделла получил степень бакалавра в области экономики и социальных наук в частном лицее Жан-Батист-де-Ла-Саль в Сен-Дени. Политическую карьеру в рядах "Национального фронта" (старое название партии до 1 июня 2018 года - прим. ТАСС) молодой евродепутат начал в 2012 году, а спустя три года уже стал секретарем партийной ячейки в департаменте Сена - Сен-Дени. С 2015 по 2017 год был пресс-секретарем партии. Параллельно до 2021 года возглавлял молодежное крыло "Нацобъединения" "Поколение нации" (Generation nation). С 2019 года занимал должность вице-председателя партии, в том же году выиграл выборы в Европарламент.