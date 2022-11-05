В центре Еревана проходит митинг в поддержку Нагорного Карабаха

В нем участвуют лидеры оппозиции, в том числе второй президент республики Роберт Кочарян

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Тысячи сторонников армянской оппозиции в субботу после полудня собрались на митинг на площади Франции в центре Еревана в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Как вы знаете, на прошлой недели в Арцахе (непризнанная НКР - прим. ТАСС) состоялся митинг наших соотечественников, которые исключают вход в состав Азербайджана. Мы тоже в Ереване это исключаем, это красная линия для нас. Я не знаю, что предлагает Москва, но Запад предлагает Арцах в составе Азербайджана. Мы против, это неприемлемо", - сказала журналистам депутат от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян.

В настоящий момент участники акции протеста заняли почти всю территорию площади Франции, в митинге участвуют лидеры оппозиции, в том числе и второй президент республики Роберт Кочарян.