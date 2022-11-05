5 ноября, 12:21
Военная операция на Украине

DPA: левые ФРГ призвали федеральные власти и ЕС инициировать мирные переговоры на Украине

Сопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван также обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он упустил возможность для совместной мирной инициативы с Китаем во время его недавней поездки в Пекин

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель Левой партии (ЛП) Мартин Ширдеван призвал правительство Германии, а также Европейский союз к продвижению инициатив по проведению мирных переговоров, направленных на то, чтобы положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщило агентство DPA.

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"Эта проклятая война должна, наконец, закончиться как можно скорее", - сказал Ширдеван в субботу на земельном съезде ЛП в городе Лёбау (федеральная земля Саксония). В то же время сопредседатель ЛП обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он упустил возможность для совместной мирной инициативы с Китаем во время его недавней поездки в Пекин.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что не видит возможности обсуждать с Украиной какие-то договоренности, пока с ее стороны нет на то желания. Однако, как подчеркнул российский лидер, добрая воля Москвы к переговорам известна и она неизменна. Путин обратил внимание на то, что для достижения договоренностей нужно "сесть за стол переговоров и договариваться".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
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