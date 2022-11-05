5 ноября, 12:41
Военная операция на Украине

В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу

Тревога действует в Николаевской и Одесской областях

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Воздушную тревогу днем в субботу объявили в Николаевской и Одесской областях на юге Украины, сообщили местные власти.

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"Воздушная тревога! Вся область. 15:24", - написал в Telegram-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Сообщение о воздушной тревоге также появилось в Telegram-канале городских властей Одессы.

Утром в субботу воздушная тревога объявлялась на территории всей страны. Она длилась полтора часа. Затем сирены повторно звучали в Кировоградской и Днепропетровской областях. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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