Шестерых задержанных активистов партии "Шор" освободили решением суда

Инстанция решила, что их лишение свободы было произведено с нарушением действующих законов

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Шестеро задержанных на этой неделе активистов оппозиционной партии "Шор" были освобождены решением суда в субботу. Об этом сообщил журналистам адвокат Вадим Банару.

"Шестеро человек были освобождены из зала суда. Инстанция решила, что их лишение свободы было произведено с нарушением действующих законов", - сказал Банару. Он добавил, что защита ознакомится с постановлением и примет решение о дальнейших действиях.

В среду прокуратура по борьбе с коррупцией сообщила о задержании восьми человек после обысков в центральном офисе партии "Шор". Против них выдвинуты обвинения в незаконном финансировании партии. Ранее в ходе подобных мероприятий были задержаны свыше трех десятков активистов партии "Шор", ряд из которых были арестованы. Представителей партии, которая организует массовые акции протеста, также обвиняют в планах по дестабилизации ситуации в стране.

Массовые протесты начались в Молдавии летом текущего года. В них принимают участие также оппозиционные Партия социалистов Республики Молдова и Партия коммунистов Республики Молдова. Демонстранты обвиняют проевропейское правительство в неспособности справиться с экономическим кризисом и ростом цен, они также недовольны милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации на Украине. Власти страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают.

В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Полиция препятствует мирным митингам оппозиции, между правоохранителями и протестующими периодически происходят столкновения. В этот период под арестом оказался экс-президент страны Игорь Додон, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, уголовные дела были заведены примерно на половину депутатов парламента от оппозиции.