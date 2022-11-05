Spiegel: ФРГ и восемь других стран ЕС представили новый пакет санкций в отношении Ирана

По информации издания, санкционный пакет содержит 31 предложение, возможность реализации которых в настоящее время изучается с юридической точки зрения

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Германия вместе с восемью другими странами Евросоюза представила в прошлую среду в Брюсселе новый пакет санкций в отношении лиц и организаций в Иране, которые имеют отношение к якобы жестокому обращению с демонстрантами в исламской республике. Об этом в субботу сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, санкционный пакет содержит 31 предложение, возможность реализации которых в настоящее время изучается с юридической точки зрения. В список включены лица и учреждения из сферы безопасности, а также компании, ответственные за якобы "насилие и репрессии в Иране". Ожидается, что ужесточение санкций против Ирана получит широкую поддержку в ЕС. По сути, в этот раз, как пишет Der Spiegel, речь идет о замораживании активов и запрете на въезд.

Министры иностранных дел стран Евросоюза могут принять решение о новом санкционном списке в отношении Ирана на своей следующей встрече 14 ноября.

Ранее ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юрлиц Ирана, включая полицию нравов. В ЕС объяснили этот шаг нарушением прав человека в стране. При этом Литва и ряд других членов сообщества также призвали подвергнуть Иран санкциям за то, что тот якобы поставляет России БПЛА. Сообщения об этом ранее опровергали и в Москве, и в Тегеране.

Волнения в Иране произошли после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эта курдская девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. Протестующие нападали на стражей порядка и членов народного ополчения "Басидж", оскверняли Коран, поджигали мечети и здания государственных учреждений, атаковали женщин в хиджабах, поджигали автомобили скорой помощи и АЗС. В различных городах Ирана происходили аресты участников беспорядков.