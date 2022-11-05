Глава "Нацобъединения" Франции заявил, что в Европе восстают против империализма ЕС

Жордан Барделла считает, что необходимо "дать скоординированный ответ в Европе"

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Народы стран Европы один за другим поднимаются против империалистической модели, навязываемой институтами Евросоюза. Об этом заявил в субботу новый председатель французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, сменивший на этом посту Марин Ле Пен.

"Один за другим во Франции, в Швеции, в Испании, Венгрии, а теперь и в Италии, <...> народы Европы восстают повсюду, и происходит сближение сторонников суверенитета, которые по всему нашему континенту защищают интересы государств и народов. Защищают от Еврокомиссии, которая навязывает свое империалистическое видение. Мы должны дать скоординированный ответ в Европе", - заявил Барделла в ходе своего обращения на партийном съезде, которое транслировалось в эфире телеканала CNews.