5 ноября, 18:17
Военная операция на Украине

В областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Сирены работают в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена вечером в субботу в ряде областей на востоке Украины, свидетельствуют данные официального ресурса "Карта воздушных тревог".

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Отмечается, что сирены работают в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Помимо этого, ресурс сообщил о взрывах в Харьковской области.

Утром в субботу воздушная тревога объявлялась на территории всей страны. Она длилась полтора часа. Затем сирены повторно звучали в ряде регионов, в том числе Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и других областях. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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