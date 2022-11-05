В областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Сирены работают в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена вечером в субботу в ряде областей на востоке Украины, свидетельствуют данные официального ресурса "Карта воздушных тревог".

Отмечается, что сирены работают в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Помимо этого, ресурс сообщил о взрывах в Харьковской области.

Утром в субботу воздушная тревога объявлялась на территории всей страны. Она длилась полтора часа. Затем сирены повторно звучали в ряде регионов, в том числе Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и других областях.