Советник главы офиса президента Украины призвал к ударам по производителям БЛА в Иране

Михаил Подоляк утверждает, что эти беспилотники поставляются в Россию и применяются в ходе специальной военной операции

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удары по предприятиям Ирана, где, по его утверждению, производят беспилотные летательные аппараты, которые поставляют в Россию и применяют в ходе специальной военной операции.

"Мне кажется, что нужно было бы не просто санкции или тотальное эмбарго по Ирану [вводить]. Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - заявил он в эфире украинского национального телемарафона.

Ранее в субботу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Москве в небольшом количестве за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Как передал телеканал Al Mayadeen, он также заявил, что Украина под давлением США отменила встречу по вопросам вооружений с иранской делегацией, которая должна была пройти в Польше.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотные аппараты. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.