В Шарм-эш-Шейхе откроется саммит по климату

В конференции участвуют лидеры более 120 государств

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ /Египет/, 6 ноября. /ТАСС/. Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 120 государств открывается в воскресенье в городе Шарм-эш-Шейх. Египет как председатель 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) намерен поставить Африканский континент, принимающий форум, в центр переговоров по климату и уделить особое внимание проблемам и потребностям развивающихся стран в целом.

В приветственном слове участникам COP27 президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сказал, что встреча в Шарм-эш-Шейхе "является возможностью продемонстрировать единство перед угрозой существованию, которую можно преодолеть только с помощью согласованных действий и их эффективной реализации". По убеждению египетского лидера, "всем странам нужно действовать безотлагательно, если мир действительно хочет укрепить свою устойчивость и повысить способность адаптироваться". Президент выразил надежду, что этот саммит станет "фундаментальным поворотным моментом в международных усилиях по борьбе с изменением климата на благо Африки и всего мира".

Ожидается, что Шарм-эш-Шейх в дни конференции, которая продлится до 18 ноября, примет около 40 тыс. делегатов из разных стран, представителей неправительственных организаций, экспертов и журналистов - это самое большое число участников Всемирного саммита по климату за всю историю его проведения.

"Сегмент высокого уровня"

Официальное открытие форума состоится в 10:00 (11:00 по московскому времени) в Международном центре конвенций. На церемонии председательство Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата будет передано Египту, который принимает 27-ю сессию. Президентом этой сессии выступит египетский министр иностранных дел Самех Шукри.

В предстоящие дни в Шарм-эш-Шейхе будут проведены сотни мероприятий, связанных с тематикой COP27. Самым значимым из них станет саммит мировых лидеров: в течение двух дней - 7 и 8 ноября - главы государств и правительств выступят с "национальными обращениями", в которых представят позиции и видение своих стран на нынешние проблемы экологии, ресурсосбережения, обеспечения продовольствием, защиты от природных бедствий, зеленой энергетики, финансовой поддержки беднейших стран по программам предупреждения изменений климата. Сделать им будет это совсем непросто хотя бы по той причине, что из-за большого числа королей, принцев, президентов и премьеров, прилетевших в Шарм-эш-Шейх, каждому выступающему организаторы выделили на спич не более трех минут.

Выступления лидеров отдельных стран станут лишь частью сегмента высокого уровня конференции в Шарм-эш-Шейхе. Одновременно будут проведены шесть круглых столов (по три ежедневно), в работе которых, а значит и в непосредственных дискуссиях, примут участие главы государств и правительств. Они будут проходить параллельно, а их участники распределены по мероприятиям в зависимости от степени важности обсуждаемой проблемы для отдельно взятой страны.

Тематика круглых столов - важнейшие вопросы, которые стоят перед участниками саммита: продовольственная безопасность, новые инструменты финансирования для развития и защиты от климатических изменений, инвестиции в зеленую энергетику, безопасность в области обеспечения водными ресурсами, изменения климата и сохранение устойчивости наиболее уязвимых сообществ. Эти своеобразные дискуссионные клубы лидеров государств и правительств пройдут фактически в закрытом режиме: на любой круглый стол смогут попасть только по два человека (включая выступающего) от каждой страны-участницы.

Кроме того, в рамках упомянутого сегмента и все в те же два дня организуются 14 "особых мероприятий высокого уровня", которые проводят, как пояснили в оргкомитете форума в Шарм-эш-Шейхе, "отдельные лидеры или главы правительств по собственной программе". В данном случае вход будет ограничен только участниками с персональными приглашениями от самих организаторов мероприятий. Какова их повестка и что там будут обсуждать, пока неизвестно. Организаторы по линии ООН сообщили лишь, что они "не могут разглашать информацию о сути "особых мероприятий", которые состоятся внутри сегмента".

Как бы то ни было, все положения и рекомендации, как и возможные совместные решения, выработанные во время сегмента высокого уровня, будут переданы соответствующим структурам ООН. Результаты работы глав государств и правительств будут объявлены по завершении COP27 в Шарм-эш-Шейхе.

Действующие лица

Из европейских лидеров свое участие подтвердили в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Сербии Александар Вучич, глава Франции Эмманюэль Макрон.

Делегации ближневосточных стран возглавят в частности президент Алжира Абдельмаджид Теббун, король Иордании Абдалла II, президент Ирака Абдель Латиф Рашид, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Согласно официальному списку высокопоставленных гостей, в конференции примут участие президент Армении Ваагн Хачатурян, глава правительства Казахстана Алихан Смаилов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

На конференцию также приедут свыше 30 африканских лидеров, которые видят в этом форуме возможность объединить цели борьбы с изменением климата и другие стремления континента, такие как повышение уровня жизни и устойчивости стран к экстремальным погодным условиям.

Российскую делегацию на COP27 возглавит спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, начальник управления Рослесхоза Владимир Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Вопрос ребром

Краеугольным вопросом, стоящим перед участниками конференции, является финансовый. Развитым странам предстоит определиться, как они будут выполнять свое обещание о ежегодном выделении $100 млрд на поддержку борьбы с изменением климата в развивающихся государствах в условиях финансового и энергетического кризисов. Как признал специальный представитель президента конференции Ваиль Абу Маджид, все, что со своей стороны может сделать Египет как страна, принимающая саммит, - это "призывать к активным действиям".

Как ожидается, центральное место в переговорном процессе займет вопрос о финансировании устранения последствий изменения климата в наиболее уязвимых странах, так называемое Соглашение об убытках и ущербе. На предыдущем саммите в Глазго коалиция развивающихся государств выступила за создание нового финансового механизма или фонда, предназначенного для этих целей, однако предложение было отклонено. СОР27 даст шанс развитым странам продемонстрировать свою солидарность с миллионами людей, которые страдают от последствий климатических изменений, выработать четкий механизм оказания помощи и установить сроки его запуска.

Дни и темы

На форуме в Шарм-эш-Шейхе каждый день будет посвящен отдельной теме, непосредственно связанной с глобальным подходом конференции к изменениям климата.

Так, 9 ноября будет посвящено вопросам, связанным с финансами и инвестиционным обеспечением проектов по сохранению климатического равновесия. В день финансов будут обсуждены, в том числе вопросы инновационных и смешанных финансовых инструментов, которые могут расширить доступ и увеличить объем финансирования развивающихся стран. Предусмотрено проведение дискуссионной сессии с участием министров финансов стран, принимающих участие в COP27.

Также будут проведены дни науки, водных ресурсов, молодежи и будущих поколений, биоразнообразия, декарбонизации.

Как сообщили корреспонденту ТАСС, в день энергетики, 15 ноября, состоится сайд-ивент российской госкорпорации "Росатом" "Вклад атомной энергетики в развитие и процветание Африки", в котором примут участие представители отраслевых (атомных) организаций и министерств компаний Ганы, Египта, Нигерии, ЮАР. В рамках мероприятия спикеры обсудят роль атомных технологии в преодолении текущих вызовов странам Африки на пути к устойчивому развитию и реализации зеленой повестки.

В этот же день будет проведена сессия-презентация "Подходы России к адаптации и смягчению последствий изменения климата". В числе основных спикеров заявлен генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Дух мира

Первый Всемирный саммит по климату состоялся в Берлине в 1995 году, с тех пор он проводится ежегодно. Страна - организатор конференции выбирается в соответствии с системой ротации, чередуя четыре региона: Африку, Азию, Латинскую Америку и Карибский бассейн и Европу. В прошлом году Египет был выбран местом проведения COP27 как единственная африканская страна, выразившая желания принять международный форум.

Несмотря на то, что конференция проводится в сложной геополитической обстановке, Египет верит, что странам удастся оставить свои разногласия за дверьми COP27. Глава МИД Шукри призвал не переносить международные конфликты и споры в плоскость дискуссий по проблемам климата, а сосредоточиться на "экзистенциальной проблеме, стоящей перед человечеством". Специальный посланник ООН, представитель Египта Мухаммед Мухиддин уверен, что "дух мира распространится из Шарм-эш-Шейха на весь мир".