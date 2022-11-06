Гросси заявил о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС

По словам гендиректора Международного агентства по атомной энергии, работы заняли два дня

ТАСС, 6 ноября. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в субботу о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

"Внешнее электроснабжение на <...> ЗАЭС восстановлено через два дня после того, как она лишилась доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

В четверг Гросси сообщил, что ЗАЭС в результате ночных обстрелов вновь полностью отключилась от внешнего электроснабжения и получает энергию из запасных дизельных генераторов. Старший оперативный персонал уведомил экспертов агентства, находящихся на Запорожской АЭС, о повреждении двух участков линий в 50-60 км от станции "на подконтрольной Украине территории". Генераторы включились автоматически после того, как станция отключилась от основной линии электропередачи на 750 кВ и запасной линии на 330 кВ.

В тот же день советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что Украина отключила две линии электропередачи, по которым Запорожская АЭС получает электроэнергию, в результате два энергоблока перестали подавать тепло в дома Энергодара.