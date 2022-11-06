Трамп заявил о столкновении США с величайшей опасностью из-за угрозы ядерного конфликта

Страна может оказаться втянутой в ядерную войну, считает экс-президент

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты столкнулись с величайшей опасностью с момента основания из-за возможности применения ядерного оружия.

"Ситуация вовсе не смешная, а печальная. Мы можем оказаться втянутыми в ядерную войну. Это будет война, какой никогда не было. Мощь этого оружия такова, что даже говорить о нем не следует. Но мы можем оказаться втянутыми в ядерную войну из-за того, как они (администрация Джо Байдена) ведут сейчас политику в отношении России. Слова о ядерной войне звучат каждый день, такого никогда не было. Мы провели отличную работу в отношении КНДР, а эта администрация идет к ядерной войне. Я смотрю на Конгресс и вижу, что наша страна сейчас столкнулась с величайшей опасностью с момента основания из-за мощи этого оружия. А во главе страны человек, который не знает, что делает", - сказал он в субботу на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

Трамп также заявил, что "страна находится в упадке, ничего хорошего сказать нельзя о том, что происходит". При этом он выразил надежду, что хорошие новости появятся во вторник по итогам промежуточных выборов в Конгресс. "Если хотите сохранить свою свободу, то на выборах во вторник вы должны дать отпор радикальным левым", - добавил политик.

По его словам, в США установилась "левая тирания", которая позволяет приезжать в страну нелегальным мигрантам, препятствует рассмотрению в судах обстоятельств проведения президентских выборов в 2020 году.