В США сообщили о снижении своей способности силой сдерживать противников

Глава Стратегического командования Вооруженных сил адмирал Чарльз Ричард заявил, что приближается большой конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Украине продемонстрировал, что способность США военной силой сдерживать соперников на мировой арене снижается. Такое мнение выразил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, слова которого приводит в субботу газета The Wall Street Journal.

"Конфликт на Украине, который происходит сейчас, - это только разминка. Большой конфликт только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, какой не было давно", - сказал он.

"Если оценивать наши возможности сдерживать Китай, я бы сказал, что корабль тонет", - продолжал глава СТРАТКОМ ВС США. "Он тонет медленно, но тонет, поскольку они (Китай - прим. ТАСС) размещают свои силы быстрее, чем это делаем мы. По мере того, как эта разница увеличивается, не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры <...>. У нас их будет просто слишком мало", - пояснил адмирал.

"Мы знали, как действовать быстро, но разучились делать это", - добавил Ричард.

В конце октября Пентагон опубликовал новую Стратегию национальной обороны США, согласно которой Вашингтон рассматривает Китай как свой основной вызов, а Россию считает "острой угрозой". В документе подчеркивается, что американские власти должны "принять срочные меры по поддержанию и укреплению сдерживания".