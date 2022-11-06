Главы правительств Армении и Грузии обсудили итоги переговоров по Закавказью в Сочи

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили также обменялись мнениями о региональном сотрудничестве

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону проинформировал грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили о результатах встречи с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 31 октября в Сочи. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Обсуждались различные вопросы повестки дня, касающиеся армяно-грузинского сотрудничества. Премьер проинформировал своего грузинского коллегу об итогах трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, состоявшейся 31 октября в Сочи", - говорится в сообщении.

Пашинян и Гарибашвили также обменялись мнениями о региональном сотрудничестве.