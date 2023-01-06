США одобрили продажу Финляндии тактических ракет и авиабомб на сумму в $323,3 млн

У законодательной ветви страны теперь есть 30 дней на изучение военного контракта

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Финляндии тактические ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9X Block II и управляемые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), а также сопутствующее оборудование на общую сумму в $323,3 млн. Об этом сообщило в четверг управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам.

В целом Финляндия запросила продажу 40 ракет AIM-9X Block II и 48 авиационных бомб AGM-154 JSOW. "Предлагаемая продажа улучшит боевые возможности Финляндии с точки зрения вооружений класса "воздух - воздух" и "воздух - земля", а также окажет положительное воздействие на отношения США со странами Северной Европы. Финляндия намеревается использовать эти вооружения и сопутствующие услуги для применения своими истребителями", - говорится в документе. С точки зрения Вашингтона, продажа этих вооружений "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент. После того как оно было получено, американская администрация уведомила Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.