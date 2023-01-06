ВС Китая назвали "неприкрытой шумихой" появление эсминца США в Тайваньском проливе

Ситуация была полностью под контролем, отметил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы КНР считают недавнее появление американского ракетного эсминца класса Arleigh Burke в Тайваньском проливе откровенной попыткой США поднять рекламную шумиху. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

"Американский ракетный эсминец "Чунг Хун" 5 января проследовал через Тайваньский пролив, открыто устроив шумиху", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Восточной зоны боевого командования НОАК в социальной сети WeChat.

В нем уточняется, что китайские ВС сделали эсминцу США предупреждение и постоянно отлеживали его перемещение. "Ситуация была полностью под контролем", - подытожил Ши И.

Как сообщила в четверг пресс-служба Седьмого флота США, американский ракетный эсминец совершил проход через Тайваньский пролив. По ее данным, это были "воды, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства", а появление корабля Соединенных Штатов в этой акватории "демонстрирует приверженность Вашингтона свободной и открытой Индо-Тихоокеанской зоне".

Напряженность в регионе серьезно возросла после того, как 2-3 августа прошлого года на Тайване побывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Прежде госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что американские власти стремятся к сохранению мира в Тайваньском проливе и готовы к сотрудничеству с КНР. Он уточнил, что Соединенные Штаты одновременно "активизировали стратегическое сближение с союзниками и партнерами" по вопросам, касающимся Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.