Лукашенко посетил полигон, где размещена российская часть совместной группировки войск

На полигоне президент Белоруссии заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в пятницу на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами (Брестская область), на котором размещена российская часть совместной группировки войск. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его данным, на полигоне Лукашенко заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки. Как доложил главе государства представитель российских ВС, на полигонах республики были "проведены учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил". По его словам, в частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. Представитель российских ВС поблагодарил президента за оказанную помощь в развертывании группировки. "Общее дело делаем", - сказал в ответ Лукашенко.

Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военнослужащие. По его словам, решение задействовать группировку, которое было достигнуто на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, вызвано обострением ситуации на западных границах Союзного государства. 5 января Минобороны Белоруссии сообщило, что страны в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжают наращивать региональную группировку войск.