Порядок в Киеве во время службы ПЦУ в Успенском соборе будут охранять 3 тыс. человек

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Иван Выгивский заявил, что определенное число полицейских будут нести службу "возле Киево-Печерской лавры по периметру и непосредственно на территории Верхней лавры"

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут привлечены к обеспечению порядка в Киеве 7 января во время рождественского богослужения раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проводила службы каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Об этом в пятницу сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Иван Выгивский.

"Полиция Киева готовится к обеспечению общественной безопасности и порядка во время богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Будут привлечены в целом по городу около 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Это почти 1 700 полицейских, около 1 000 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), более 200 человек добровольческих формирований территориальных общин", - цитирует Выгивского издание Klymenko Time.

По словам начальника управления, определенное число полицейских будут нести службу "возле Киево-Печерской лавры по периметру и непосредственно на территории Верхней лавры".

Успенский собор в Киево-Печерской лавре до 31 декабря 2022 года находился в аренде у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая проводила там свои богослужения. После истечения срока аренды руководство историко-культурного заповедника "Киево-Печерская лавра", на территории которого находится Успенский собор, отказалось продлить с УПЦ договоры пользования, а 6 января сообщило о заключении соглашения с ПЦУ о проведении в храме рождественского богослужения. В УПЦ это решение назвали позором и рейдерством ПЦУ по прямому указанию официальных властей.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. В действующем Печерском монастыре располагается резиденция предстоятеля УПЦ. Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, а Верхняя лавра, где расположен главный храм, Успенский собор, а также Трапезная церковь, в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Глава ПЦУ Епифаний еще в 2020 году заявлял, что его структура будет добиваться передачи лавры в свое распоряжение.