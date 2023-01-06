Замглавы МИД Украины Мельник призвал ФРГ поставить Киеву самолеты и баллистические ракеты

Андрей Мельник утверждал, что обещание Берлина направить БМП Marder должно быть лишь "первым нарушением табу" со стороны Германии

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолеты, танки, военные корабли, подлодки и баллистические ракеты. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Мельник утверждал, что обещание Берлина направить БМП Marder должно быть лишь "первым нарушением табу" со стороны Германии. По его мнению, ФРГ следует незамедлительно поставить и другие боевые системы. "Речь идет о всех доступных тяжелых вооружения, таких как боевые танки, истребители, боевые дроны, военные корабли, подлодки, баллистические ракеты", - заявил дипломат, который в 2015-2022 годах был послом Украины в ФРГ.

В интервью порталу t-online он назвал поставку БМП "правильным, очень запоздалым решением", которое, по его словам, имеет "горький привкус".

Ранее в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что обещанные Украине БМП Marder - всего 40 машин - будут готовы к передаче в первом квартале текущего года. В четверг по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские БМП Bradley, а Германия - Marder.

Посольство РФ в ФРГ осудило решение властей Германии направить БМП и назвало его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В диппредставительстве добавили, что на этот шаг в Берлине пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона".