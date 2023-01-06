Венгрия передаст Бельгии подозреваемую в терроризме 29-летнюю женщину

Арестованная будет передана бельгийским властям до 16 января

БУДАПЕШТ, 6 января. /ТАСС/. Гражданка Бельгии марокканского происхождения, арестованная в Венгрии по подозрению в причастности к терроризму, будет экстрадирована в свою страну. Такое решение принял в пятницу суд в Будапеште, рассматривавший дело 29-летней женщины, задержанной полицией в районе столичного автовокзала Неплигет.

Арестованная согласилась на упрощенную процедуру экстрадиции и "будет передана бельгийским властям до 16 января", говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. В нем отмечается, что, согласно имеющейся информации, женщина "намеревалась посетить террористические группировки на театре военных действий в Сирии". В соответствии с ордером, выданным в Бельгии для ее международного розыска, ей грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

Ранее Главное полицейское управление Будапешта объявило, что операцию по ее задержанию проводили сотрудники отдела уголовного розыска. Имя женщины, а также другие детали этого дела ни венгерская полиция, ни суд не сообщили.