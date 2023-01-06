6 января, 18:05
Военная операция на Украине

ООН не наблюдает масштабных боевых действий на Украине во время прекращения огня

При этом организация не ведет мониторинг всей линии фронта, отметил официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик

ООН, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники ООН на Украине не наблюдают масштабных боевых действий во время объявленного Россией рождественского прекращения огня, однако всемирная организация не ведет мониторинг всей линии фронта. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Наши коллеги на месте говорят, что они не видели сообщений об интенсивных или масштабных боевых действиях. Это то, что они сказали нам, - отметил Дюжаррик. - Это при том, что мы не ведем мониторинг всей линии фронта. Я также обращу внимание на то, что заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс. Он очень надеется, что любое [прекращение огня] создаст окно для гуманитарных сотрудников для того, чтобы доставить больше помощи нуждающимся".

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня с 12:00 6 января на 36 часов. 

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