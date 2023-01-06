KFOR ответил на запрос Сербии о вводе сербских силовиков в Косово и Метохию

Документ передан в администрацию президента для ознакомления президента с содержанием ответа

БЕЛГРАД, 6 января. /ТАСС/. Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) предоставила ответ на запрос о вводе до 1 тыс. сербских силовиков на территорию края, документ находится на рассмотрении у главы государства. Об этом в пятницу сообщили в сербском оборонном ведомстве.

"Представители Комиссии по выполнению Военно-технического соглашения Генерального штаба Вооруженных сил Сербии получили в канун Рождества, в 19:00 (21:00 мск), на административном переходе Мердаре от представителей KFOR ответ на запрос о возвращении до 1 тыс. военнослужащих сербских вооруженных сил и сотрудников полиции Республики Сербия на территорию автономного края Косово и Метохия", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства обороны Сербии. Уточняется, что документ передан в администрацию президента для "ознакомления президента с содержанием ответа".

Ранее Сербия передала миссии НАТО в Косове (KFOR) запрос на возвращение в край до 1 тыс. сербских силовиков. Документ содержал запрос на возврат в Косово от 100 до 1 тыс. сербских силовиков - военных и полицейских по резолюции СБ ООН 1244.

15 декабря, президент Сербии Александар Вучич по окончании заседания правительства республики заявил, что кабмин принял решение направить Миссии НАТО запрос на возвращение военных и полиции в Косово и Метохию, согласно резолюции СБ ООН 1244. "Принято решение, что сегодня вечером в электронном виде, а завтра утром на административном переходе командующему KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии) начальник Генштаба или представители передадут наше требование", - подчеркнул глава государства. Он уточнил, что запрос направляется в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН и заключается в возвращении сербских военнослужащих и полицейских в количестве до 1 тыс. сотрудников на территорию Косово и Метохии. Глава государства уточнил, что решение было принято единогласно.