Трюдо посетит саммит стран Северной Америки в Мексике

Канадская сторона "примет все необходимые меры предосторожности, отметила посол страны в США Кирстен Хиллман

ОТТАВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетит встречу лидеров стран Северной Америки в Мексике, несмотря на беспорядки в городе Кульякан (столица штата Синалоа). Об этом в пятницу сообщила посол североамериканской страны в США Кирстен Хиллман в эфире канадского телеканала CTV.

"План состоит в том, чтобы мы поехали [на саммит], - сказала она. Дипломат подчеркнула, что канадская сторона "примет все необходимые меры предосторожности" для обеспечения безопасности Трюдо и всей канадской делегации.

В пятницу в МИД Канады сообщили, что Трюдо на саммите будут сопровождать глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли и министр международной торговли, развития экспорта, малого бизнеса и экономического развития Канады Мэри Ын. В саммите также примут участие президент США Джо Байден и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Встреча лидеров североамериканских государств пройдет в Мехико 10 января.

Беспорядки в Кульякане начались в четверг после того, как силовые структуры Мексики провели масштабную операцию по задержанию Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Задержание сына наркобарона привело к резкому обострению обстановки в столице штата Синалоа, на улицах велись перестрелки, дороги в нескольких районах были блокированы горящими автомобилями. Сообщалось, что не менее 29 человек погибли. В настоящее время ситуация в крупном городе находится под контролем властей, идет ликвидация последствий столкновений.