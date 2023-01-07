Kyodo: дело убийцы Абэ передали в прокуратуру

Ведомство, как ожидается, предъявит Тэцуи Ямагами обвинения в убийстве и нарушении закона об обороте оружия, отметило агентство

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Дело 42-летнего японца Тэцуи Ямагами, убившего в июле 2022 года экс-премьера Синдзо Абэ, передано в прокуратуру по дополнительному подозрению в нарушении закона об обороте оружия. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

Ямагами после задержания был направлен на освидетельствование, в ходе которого проводится психиатрическая экспертиза с целью установить его дееспособность. Процедура освидетельствования завершится 10 января, после чего прокуратура, как ожидается, предъявит ему обвинения в убийстве и нарушении закона об обороте оружия. Это должно произойти до 13 января, когда заканчивается срок его задержания.

Нападение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного оружия. Абэ доставили в больницу, сделав ему переливание крови. Врачи на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти бывшего премьера не удалось.