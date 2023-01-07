Франция может вывести свои силы спецназначения с базы в столице Буркина-Фасо

По информации газеты Le Monde, президент Франции Эмманюэль Макрон может затронуть этот вопрос во время своего традиционного новогоднего обращения к военным, которое в этом году должно состояться 20 января

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Франция не исключает вывод своих сил специального назначения с базы, расположенной в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом в субботу сообщил сайт газеты Le Monde со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что "спустя три месяца после нового государственного переворота трения [между странами] возрастают". "Согласно источникам, вывод французских сил с базы, расположенной в Уагадугу с 2011 года, сейчас изучается как никогда", - подчеркивает газета.

В свою очередь в канцелярии министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, комментируя информацию источников Le Monde, заявили, что никаких решений на этот счет "не принято". Вопрос вывода или изменения численности французских сил в Буркина-Фасо, как отмечает газета, связан с дискуссиями, которые ведутся вокруг будущей программы развития вооруженных сил Франции. Как подчеркивает издание, президент Франции Эмманюэль Макрон может затронуть эту тему во время своего традиционного новогоднего обращения к военным, которое в этом году запланировано на 20 января.

Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что власти Буркина-Фасо обратились к Франции с требованием отозвать своего посла из африканской страны. Министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Оливия Рагнагневенде Руамба направила письмо в администрацию президента Франции, потребовав сменить посла в Уагадугу. В ноябре прошлого года посольство республики обвинило власти Буркина-Фасо в неспособности обеспечить безопасность зданий дипмиссии в столице во время антифранцузских акций протеста.

В декабре 2022 года власти Буркина-Фасо выслали двух граждан Франции, обвинив их в шпионаже. По данным Буркинийского информационного агентства, они проявляли интерес к деятельности национальных сил обороны и безопасности. В Буркина-Фасо 3 декабря распоряжением правительства была приостановлена деятельность французской радиостанции Radio France internationale за распространение информации, которая, по мнению властей, запугивала местное население и способствовала попыткам террористических группировок не допустить мобилизации граждан для защиты страны.