В трех областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также о подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь была объявлена в субботу вечером в трех регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Отмечается, что сирены зазвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

В субботу утром тревогу объявляли в Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Ее отменили через 20 минут. Днем сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Предупреждение действовало порядка 40 минут.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание, однако власти Украины негативно отреагировали на идею рождественского перемирия.

Как позднее сообщил ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, украинское руководство, чтобы обвинить Россию в нарушении введенного ею режима прекращения огня, может начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.