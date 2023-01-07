СМИ: премьер Ирака распорядился убрать ограждения вокруг "зеленой зоны" в Багдаде

Там расположены основные государственные и правительственные учреждения и посольства многих государств

КАИР, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал в субботу распоряжение открыть "зеленую зону" в центре Багдада, где расположены основные государственные и правительственные учреждения и посольства многих государств, и убрать вокруг нее все заграждения. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Согласно принятому иракским премьером решению, должны быть открыты и разблокированы "все дороги, ведущие в "зеленую зону", а также демонтированы все бетонные заграждения, ранее установленные по периметру этого квартала в центре столицы". Несколько дней назад правительство страны распорядилось открыть два моста через реку Тигр, ведущих в прилегающие к данной зоне районы.

На протяжении долгих месяцев "зеленая зона" в Багдаде была центром массовых демонстраций и столкновений между сторонниками различных иракских политических блоков, которые почти год не могли прийти к соглашению по вопросу формирования нового правительства страны. Неоднократно центральные кварталы Багдада обстреливались ракетами и минометными снарядами, там проходили вооруженные стычки военизированных группировок, поддерживавших различные политические силы.

Обстановка в Багдаде стала значительно более спокойной после избрания парламентом страны в середине октября прошлого года Абдель Латифа Рашида президентом Ирака, который поручил сформировать новое правительство ныне действующему премьер-министру ас-Судани.