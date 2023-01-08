В Краматорске и Константиновке взрывами повреждены промышленные объекты

Глава военной администрации подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко уточнил, что под удар попали здание промышленного объекта, гаражи и промзона

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Промышленные объекты повреждены в Краматорске и Константиновке в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате взрывов. Об этом заявил в Telegram-канале в воскресенье глава военной администрации подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко.

По его словам, было нанесено "семь ракетных ударов по Краматорску и два - по Константиновке". В Краматорске пострадали здание промышленного объекта и гаражи, в Константиновке "удар пришелся на промышленную зону".

Воздушная тревога объявлялась в ночь на 8 января в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области. Как сообщило украинское издание "Страна", в Харьковской области было слышно четыре взрыва. Кроме того, по его данным, взрывы были слышны на окраинах подконтрольного Киеву города Запорожье.