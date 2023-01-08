СМИ: три кандидата имеют реальные шансы на победу на президентских выборах в Чехии

По данным ČTK, шансы сменить Милоша Земана на посту президента имеют бывший премьер-министр Андрей Бабиш, генерал армии и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-ректор Университета Менделя в городе Брно Дануша Нерудова

ПРАГА, 8 января. /ТАСС/. У трех из десяти кандидатов в президенты Чехии самые высокие шансы на победу на предстоящих в середине января выборах. С таким прогнозом выступило в воскресенье информационное агентство ČTK.

По его данным, шансы сменить Милоша Земана на посту президента республики имеют бывший премьер-министр Андрей Бабиш, генерал армии и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-ректор Университета Менделя в городе Брно Дануша Нерудова. Согласно проведенным в последние два месяца социологическим опросам, каждый из них опирается на поддержку в среднем от 26% до 27% избирателей.

Первый тур президентских выборов состоится в Чехии 13 и 14 января. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 50% голосов. Социологи исключают такой вариант. Во второй тур, который запланирован на 27 и 28 января, выйдут два кандидата, получивших наибольшее число голосов в первом туре.

Земан не может добиваться переизбрания. Конституция страны не позволяет одному человеку избираться на пост президента более чем на два срока подряд.