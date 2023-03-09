FT: потери в Артемовске могут помешать весеннему контрнаступлению ВСУ

Financial Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков сообщила, что Киев может решить отвести свои войска на новые оборонительные рубежи

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Весомые потери, которые несет Украина в боях за Артемовск (украинское название - Бахмут), могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления. Об этом в четверг сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков.

По их мнению, в свете больших потерь в битве за Артемовск киевские власти в конечном счете могут принять решение отвести свои войска на новые оборонительные рубежи. Согласно изданию, Украина использует в боях за город такую же тактику, как и при обороне Северодонецка и Лисичанска летом прошлого года, в основе которой лежит стремление как можно сильнее истощить наступающие российские силы. Как напомнила газета, тогда ВСУ долго удерживали продвижение ВС РФ в ЛНР, чтобы затем провести наступление в Харьковской и Херсонской областях.

Один из украинских военнослужащих, участвующих в боях за Артемовск, рассказал Financial Times, что ВСУ с каждым днем становится все сложнее удерживать город. "Мы получаем припасы. Но ситуация с каждым днем становится все более тяжелой", - отметил он, подчеркнув, что российские силы наступают "со всех сторон".

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ окольными путями.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала споры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По их данным, Залужный несколько недель назад говорил Зеленскому о необходимости отступления украинских войск из Артемовска. Однако у президента Украины была принципиально другая позиция по этому вопросу. В понедельник пресс-служба Зеленского заявила, что Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение боев в Артемовске и усиление украинских позиций в городе.