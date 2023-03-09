Глава СНБО Украины опасается увеличения числа украинцев, поддерживающих переговоры с РФ

В частности, Алексей Данилов упомянул недавнее выступление политика из Львовской области, который выразил мнение о необходимости сесть за стол переговоров с Россией

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в четверг назвал "очень опасной тенденцией" рост числа граждан страны, которые выступают за проведение мирных переговоров с Россией.

"Имейте в виду, что таких (украинцев, выступающих за переговоры с РФ - прим. ТАСС) становится все больше, больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с Западной Украины начинают о таких вещах говорить", - сказал он в эфире украинского политического ток-шоу "Говорит большой Львов".

При этом Данилов упомянул недавнее выступление политика из Львовской области, который выразил мнение о необходимости сесть за стол переговоров с РФ. Имени этого политика он не назвал.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на то, что главным препятствием на пути к мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года "невозможность" переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны. 9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит никакого желания украинской стороны начинать серьезный разговор по урегулированию.