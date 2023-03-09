Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО состоится до выборов в США

Президентские выборы в США пройдут в начале ноября 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Окончательная ратификация вступления Финляндии в НАТО произойдет задолго до ближайших президентских выборов в США в 2024 году. Такое мнение высказал президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Я думаю, что наша заявка будет полностью ратифицирована до следующих выборов", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли он сложностей с присоединением Финляндии к НАТО в случае, если Дональд Трамп снова станет президентом.

"Мы также должны иметь в виду, что хотя [предыдущий президент США Дональд] Трамп часто говорил, что Европа должна сама защищать себя, так же поступали и многие его предшественники", - добавил президент Финляндии.

Ниинистё в четверг посетил Вашингтон и встретился с помощником главы администрации США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Президент США Джо Байден принял, согласно заявлению Белого дома, непродолжительное участие в этой встрече.

Президентские выборы в США пройдут в начале ноября 2024 года. Уже заявивший об участии в них Дональд Трамп ранее неоднократно подвергал критике НАТО, указывая, что основные расходы на оборону в альянсе несут Соединенные Штаты.