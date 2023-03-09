Сенат Франции поддержал возможность досрочного ухода на пенсию в 63 года

Сообщается, что досрочный выход на пенсию будет позволен тем, "кто начал трудовую деятельность между 20 и 21 годами"

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Сенат Франции (верхняя палата парламента) поддержал норму, которая позволит уходить на пенсию досрочно в 63 года. Об этом сообщило в четверг радио France Info.

В ходе обсуждения проекта пенсионной реформы, который предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сенаторы поддержали норму, которая "позволит прекращать трудовую деятельность в 63 года".

Как уточняет радиостанция, досрочный выход на пенсию будет позволен тем, "кто начал трудовую деятельность между 20 и 21 годами".

Кроме этого, проект пенсионной реформы предполагает повышение пенсии в размере до 5% для женщин, "которые имеют хотя бы одного ребенка и отработали не менее 43 лет".

Пенсионная реформа

В ночь на четверг Сенат Франции, рассматривающий в настоящий момент положения законопроекта о пенсионной реформе, одобрил поправку, предполагающую увеличение возраста выхода на пенсию до 64 лет к 2030 году.

Во вторник во французских городах прошел шестой с конца января день всеобщего протеста против пенсионной реформы. По данным МВД Франции, в манифестациях приняли участие почти 1,3 млн человек, что стало рекордным показателем с начала протестного движения.

В середине января премьер-министр страны Элизабет Борн представила проект реформы, который, кроме повышения пенсионного возраста, предполагает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену некоторых специальных пенсионных режимов.