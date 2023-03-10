Вучич заявил, что не позволит Косову вступить в ООН и не признает его независимость

Президент Сербии ранее сообщил, что по всем остальным вопросам он открыт к переговорам

БЕЛГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не допустит признания независимости Косова и не позволит ему вступить в ООН.

"Мне и в голову не приходит подписать капитуляцию Сербии, - отметил Вучич в четверг в эфире телеканала Happy. - Мы не признаем вступление Косова в ООН, не признаем таким образом его независимость".

Ранее президент Сербии уже заявлял, что не готов обсуждать взаимное признание и вступление Косова в ООН, отмечая, что по всем остальным вопросам он открыт к переговорам. Он подчеркивал, что не примет "ни формального, ни неформального признания Косова, ни вступления Косова в ООН", пока занимает пост главы государства.

Подготовленное ЕС "Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии" требует от Белграда фактического признания независимости самопровозглашенного края. Как говорится в тексте документа, он включает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над "всеобъемлющей нормализацией отношений".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 году и в последнее время стремится вступить в международные организации. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. Независимость Косова не признают 5 из 27 стран ЕС.