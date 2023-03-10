Вучич объявил, что новое надпартийное движение будет создано в Сербии к маю

В предстоящие два года страну ждет самый сложный период, отметил президент Сербии

БЕЛГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Новое надпартийное политическое движение будет создано в Сербии к маю этого года. Об этом сообщил в четверг президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Happy.

"Почему я иду на формирование нового движения, которое бы было не партийным, а надпартийным. Идем к маю в парламент. В предстоящие два года политически для нас будет самый сложный период, необходимо достичь единства", - сказал Вучич.

Ранее президент заявил о необходимости основания нового политического движения "Сербский блок", которое бы отстаивало интересы республики, а не других государств.