10 марта, 16:49,
обновлено 10 марта, 17:02
Военная операция на Украине

На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу

Первые сирены прозвучали в Киеве в 19:39 мск

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в большинстве областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сирены прозвучали в Киеве в 19:39 мск. Затем в течение примерно 15 минут в красной зоне оказались Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В пятницу воздушная тревога уже объявлялась на всей территории страны, а также в отдельных регионах.

В новость были внесены изменения (20:02 мск) - добавлены подробности. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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