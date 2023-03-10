Госдеп обвинил Додика в подрыве институтов БиГ

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, США намерены поддерживать тех, кто стремится обеспечить Боснии и Герцеговине "будущее в евроатлантическом сообществе"

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американская администрация выступила с угрозами в адрес президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика, обвинив его в подрыве институтов БиГ.

"Мы обещаем продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и многоэтнический характер БиГ и привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение", - говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. Как он отмечает, "Соединенные Штаты отвергают высказывания президента Республики Сербской Милорада Додика от 9 марта, в которых он стремился подорвать позиции Конституционного суда Боснии и Герцеговины и неоднократно грозил отделением Республики Сербской от БиГ". "Статья 3 Дейтонской Конституции ясно гласит, что Республика Сербская должна в полной мере выполнять решения институтов Боснии и Герцеговины, включая окончательные и [юридически] обязывающие решение Конституционного суда БиГ", - заявляет представитель американского внешнеполитического ведомства. Республика Сербская является энтитетом БиГ.

По словам Прайса, США намерены поддерживать тех, кто стремится обеспечить БиГ "будущее в евроатлантическом сообществе". "Сепаратистская риторика и угрозы Дейтонскому мирному соглашению безответственны, опасны и наносят ущерб прогрессу БиГ на пути к евроатлантической интеграции", - добавляет американский дипломат.