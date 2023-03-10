ЦИК Турции утвердил решение о проведении всеобщих выборов 14 мая

Согласно документу, при необходимости второй тур президентских выборов состоится 28 мая

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Высший избирательный совет Турции утвердил вечером в пятницу принятое ранее в этот же день решение действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая. Оно опубликовано в правительственном вестнике Resmi Gazete.

При необходимости, как следует из документа, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

Ранее о решении турецкого ЦИК журналистам сообщил его глава Ахмет Енер.

Эрдоган подписал в пятницу указ о проведении президентских и парламентских выборов 14 мая вместо 18 июня, когда они изначально планировались. Тогда же турецкий лидер сообщил, что с момента публикации указа в правительственном вестнике 11 марта начнется процесс подготовки к голосованию.