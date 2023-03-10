Вучич считает, что власти Косова хотят втянуть Сербию в конфликт с НАТО

По словам сербского президента, они не хотят нормализации отношений

БЕЛГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова не хотят нормализации отношений с Сербией и пытаются втянуть ее в конфликт с НАТО. Об этом в пятницу заявил президент республики Александар Вучич, выступая на заседании генерального совета правящей Сербской прогрессивной партии.

"В предстоящий период мы окажемся под дополнительным давлением, они [в Косове] каждый день задерживают и ущемляют сербов, потому что их руководство хочет конфликта. Они хотят втянуть Сербию в конфликт, они хотят, чтобы Сербия была втянута в конфликт с НАТО", - сказал Вучич. "Они не хотят нормализации, они хотят унижения сербов, но я обещаю вам, что этого не случится", - добавил президент.

Косовские сепаратисты применяют к сербскому населению края тактику "мелкого террора" - нападения на дома и медпункты, поджоги, угон скота и техники, избиения. По данным сербских СМИ, албанская молодежь нападает на сербских женщин с детьми и православных священнослужителей, забрасывает камнями сербских паломников, приехавших поклониться местным святыням. Как сообщила в середине января премьер-министр республики Ана Брнабич, таких нападений в крае произошло свыше 300 за два года.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.